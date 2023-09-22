США направят Украине 325 млн долларов с кассетными боеприпасами

Штаты направят Киеву пакет военной помощи на сумму $325 млн со снарядами для систем ПВО. Такая информация содержится в письменном заявлении госсекретаря Америки Энтони Блинкена, пишет ТАСС.

Новая помощь Украине включает дополнительные боеприпасы, которые помогут усилить противовоздушную оборону страны, отметил Блинкен. Он уточнил, что Киеву будут переданы артиллерийские боеприпасы и противотанковые средства, а также кассетные боеприпасы. Вооружения и техника будет выделена из запасов Минобороны Штатов.