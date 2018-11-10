В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину

Новости Канады. В канадском Монреале неизвестный стрелял в ребенка и мужчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие – пятилетний мальчик и 50-летний мужчина – были доставлены в больницу. Они получили несколько огнестрельных ранений.