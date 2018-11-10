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В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину

10 ноября 2018 12:10
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Новости Канады. В канадском Монреале неизвестный стрелял в ребенка и мужчину,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину-1

Пострадавшие – пятилетний мальчик и 50-летний мужчина – были доставлены в больницу. Они получили несколько огнестрельных ранений.

В Канаде неизвестный стрелял в ребенка и мужчину-4

Полиция обнаружила стрелка. Он забаррикадировался в одном из жилых домов. Стражам порядка удалось его задержать. Мотивы преступления устанавливаются.

# Стрельба # Фотофакт

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