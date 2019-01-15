В Канаде десятки школьников и учителей госпитализированы: вероятно, была утечка газа

Новости Канады. Несколько десятков школьников и преподавателей госпитализировали в канадском Монреале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время уроков дети стали жаловаться на плохое самочувствие. Прибывшие к месту инцидента медики доставили ребят в больницу, а остальных учащихся и педагогов эвакуировали в соседнее учебное заведение. Однако после этого еще несколько детей вместе с учителями почувствовали недомогание. В школу для проверки были направлены пожарные.

По предварительным данным, причиной плохого самочувствия людей стала утечка газа в результате проблем, связанных с системой отопления.