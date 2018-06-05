В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет: 24 пассажира получили травмы

Новости Канады. Правоохранители выясняют обстоятельства крупного ДТП в канадской провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У города Прескотт автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет.
Новости Канады. Правоохранители выясняют обстоятельства крупного ДТП в канадской провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У города Прескотт автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет.
На момент аварии в транспортном средстве находились 37 человек. Различные травмы в результате инцидента получили 24 пассажира. Состояние четверых оценивается как тяжёлое. Пострадавших доставили в больницу на спасательных вертолётах.