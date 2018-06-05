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В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет: 24 пассажира получили травмы

05 июня 2018 08:33
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Новости Канады. Правоохранители выясняют обстоятельства крупного ДТП в канадской провинции Онтарио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У города Прескотт автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет.

В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет: 24 пассажира получили травмы-1

В Канаде автобус с туристами из Китая вылетел с дороги в кювет: 24 пассажира получили травмы-3

На момент аварии в транспортном средстве находились 37 человек. Различные травмы в результате инцидента получили 24 пассажира. Состояние четверых оценивается как тяжёлое. Пострадавших доставили в больницу на спасательных вертолётах.

# Авария # Фотофакт

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