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Второй взрыв за день. В Кабуле взорван грузовик с арбузами

04 июня 2018 13:56
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Новости Афганистана. Второй за день взрыв потряс Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террористы подорвали грузовик, в котором перевозили арбузы. Пострадали три человека.

Второй взрыв за день. В Кабуле взорван грузовик с арбузами -1

Несколькими часами ранее бомба сработала у политехнического университета, где проходило собрание афганских религиозных деятелей. Смертник привел в действие устройство, когда люди начали выходить из зала после встречи. Погибли 14 человек. Еще 17 с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

Пока ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла ответственность за нападения.

# Взрыв # Фотофакт

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