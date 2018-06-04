Второй взрыв за день. В Кабуле взорван грузовик с арбузами

Новости Афганистана. Второй за день взрыв потряс Кабул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Террористы подорвали грузовик, в котором перевозили арбузы. Пострадали три человека.

Несколькими часами ранее бомба сработала у политехнического университета, где проходило собрание афганских религиозных деятелей. Смертник привел в действие устройство, когда люди начали выходить из зала после встречи. Погибли 14 человек. Еще 17 с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

Пока ни одна из террористических организаций, действующих в стране, не взяла ответственность за нападения.