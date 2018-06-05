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Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

05 июня 2018 08:14
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Новости Гватемалы. Растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти-1

Спасатели обнаружили уже 69 тел. Больше всего смертей зафиксировано в департаменте Эскуинтла. Несколько деревень оказались засыпаны под пеплом. В некоторые посёлки попасть до сих пор не представляется возможным.

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти-4

Более 3 тысяч гватемальцев были вынуждены покинуть свои дома. Разместить во временных убежищах удалось лишь половину. В наиболее пострадавших районах продолжают работать сотрудники служб экстренного реагирования.

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти-7

В стране объявлен траур по погибшим. Помощь в ликвидации последствий извержения вулкана предложила ООН.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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