Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

Новости Гватемалы. Растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели обнаружили уже 69 тел. Больше всего смертей зафиксировано в департаменте Эскуинтла. Несколько деревень оказались засыпаны под пеплом. В некоторые посёлки попасть до сих пор не представляется возможным.

Более 3 тысяч гватемальцев были вынуждены покинуть свои дома. Разместить во временных убежищах удалось лишь половину. В наиболее пострадавших районах продолжают работать сотрудники служб экстренного реагирования.