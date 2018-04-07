В Канаде автобус с молодёжной хоккейной командой попал в ДТП. 14 человек погибли, ещё трое – в критическом состоянии

Новости Канады. Вечером 6 апреля в Канаде автобус с молодёжной хоккейной командой Humboldt Broncos столкнулся с грузовиком. ДТП произошло в провинции Саскачеван.

Как сообщает Globe and Mail, в автобусе ехали 28 человек. 14 из них погибли на месте, остальных госпитализировали. Трое находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил свои соболезнования в связи с произошедшим.

«Я не могу представить, что переживают родители, и моё сердце вместе со всеми, кто пострадал от этой страшной трагедии», – написал Трюдо в Twitter.

Президент Humboldt Broncos Кевин Гарингер сообщил, что все в хоккейном клубе пытаются справиться с трагедией.

«Наши мысли и молитвы с семьями наших сотрудников и спортсменов, а также со всеми, кого коснулась эта ужасная трагедия», – опубликовано на сайте клуба.