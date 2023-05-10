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Боррель: конфликт в Украине без помощи Запада сразу закончится

10 мая 2023 11:04
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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что конфликт в Украине может немедленно завершиться, если западные страны откажут Киеву в предоставлении военной помощи, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот мир не будет устраивать западных союзников. Боррель добавил, что следует продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы в дальнейшем достигнуть мира. 

Ранее в Кремле заявили, что на сегодняшний день не наблюдается каких-либо условий для перевода конфликта в стадию урегулирования, а первоочередной задачей для РФ есть выполнение поставленных целей спецоперации военными средствами. Переход обстановки в Украине в миролюбивое русло может произойти при условии учета фактического положения дел и новых реалий, добавили в Кремле.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО в ответ на поставки вооружений в Украину. Лавров указал, что все поставки с оружием для Украины будут являться правомерной целью для России.

# Международная политика # Жозеп Боррель

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