Боррель: конфликт в Украине без помощи Запада сразу закончится

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что конфликт в Украине может немедленно завершиться, если западные страны откажут Киеву в предоставлении военной помощи, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что этот мир не будет устраивать западных союзников. Боррель добавил, что следует продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы в дальнейшем достигнуть мира.

Ранее в Кремле заявили, что на сегодняшний день не наблюдается каких-либо условий для перевода конфликта в стадию урегулирования, а первоочередной задачей для РФ есть выполнение поставленных целей спецоперации военными средствами. Переход обстановки в Украине в миролюбивое русло может произойти при условии учета фактического положения дел и новых реалий, добавили в Кремле.

Ранее Россия направила ноту странам НАТО в ответ на поставки вооружений в Украину. Лавров указал, что все поставки с оружием для Украины будут являться правомерной целью для России.