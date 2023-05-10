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Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Кукурыки». Многие из активистов нетрезвые

10 мая 2023 10:45
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Новости Польши. Около 50 фур заблокировали дорогу перед польским пунктом пропуска «Кукурыки», единственным оставшимся для въезда в Беларусь для грузоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Кукурыки». Многие из активистов нетрезвые-1

Акция проходит с полного согласия властей Польши, которые разрешили проводить ее вплоть до 9 июня. По словам проезжающих водителей, многие из активистов находятся в нетрезвом виде и пытаются разбить кабины иностранных фур. Протестующие пропускают по одному грузовику в час, а транспорт со скоропортящимися грузами – без задержек.  

Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Кукурыки». Многие из активистов нетрезвые-4

Раньше польские транспортные компании блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют от правительства более выгодных условий для местных перевозчиков. После санкций ЕС в отношении Беларуси и России значительные льготы получили украинские перевозчики, а польские несут большие убытки.  

# Граница # Новости Польши # Фотофакт

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