Польские перевозчики заблокировали пункт пропуска «Кукурыки». Многие из активистов нетрезвые

Новости Польши. Около 50 фур заблокировали дорогу перед польским пунктом пропуска «Кукурыки», единственным оставшимся для въезда в Беларусь для грузоперевозчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция проходит с полного согласия властей Польши, которые разрешили проводить ее вплоть до 9 июня. По словам проезжающих водителей, многие из активистов находятся в нетрезвом виде и пытаются разбить кабины иностранных фур. Протестующие пропускают по одному грузовику в час, а транспорт со скоропортящимися грузами – без задержек.