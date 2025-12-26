В Калифорнии жертвами шторма стали три человека

Как минимум три человека погибли при мощном шторме, который обрушился на американский штат Калифорния. Непогода принесла с собой сильные дожди и ураганный ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за внезапных наводнений около тысячи человек вынуждены были срочно покинуть свои дома. В горных районах многочисленные оползни разрушили несколько дорог. Сильные повреждения получили около 10 зданий. В округе Лос-Анджелес власти отдали распоряжение об эвакуации около 130 домов, расположенных в зонах повышенного риска. Около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. Губернатор штата объявил в шести районах чрезвычайное положение.