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В Калифорнии жертвами шторма стали три человека

26 декабря 2025 07:46
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Как минимум три человека погибли при мощном шторме, который обрушился на американский штат Калифорния. Непогода принесла с собой сильные дожди и ураганный ветер, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Калифорнии жертвами шторма стали три человека-2

Из-за внезапных наводнений около тысячи человек вынуждены были срочно покинуть свои дома. В горных районах многочисленные оползни разрушили несколько дорог. Сильные повреждения получили около 10 зданий. В округе Лос-Анджелес власти отдали распоряжение об эвакуации около 130 домов, расположенных в зонах повышенного риска. Около 200 тысяч человек остались без электроэнергии. Губернатор штата объявил в шести районах чрезвычайное положение.

# Новости США # США

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