Страны Балтии стали лидерами в Европе по снижению рождаемости

По прогнозам демографов, к середине XXI века население республики с нынешних почти трех миллионов человек сократится примерно на 200 тысяч.

Страны Балтии вымирают. К таким выводам пришли специалисты Евростата. По их данным, 2025 год может стать рекордным по снижению рождаемости. По этому показателю Литва уже стала лидером в Европе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако у Евростата еще более пессимистичный сценарий. Там считают, что стране грозит сокращение населения на треть. Литва, в которой в 1999 году проживало 3 миллиона 700 тысяч человек, достаточно быстро превращается в малонаселенную территорию.

В Эстонии также бьют тревогу. Этот год может стать антирекордным по рождаемости. В 2025-м на свет появились менее 8,5 тысячи детей. Это минус 5 % от статистики 2024 года. Нет причин для оптимизма и в Латвии. В этом году там в первый класс пошло около 19 тысяч детей. Еще год назад этот показатель составлял более 20 тысяч. По прогнозам, к 2030 году в школу пойдут учиться лишь 13 тысяч, а число детей младшего школьного возраста может сократиться примерно на 40 %.