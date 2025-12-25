Однако вместо конкретных антикризисных решений глава правительства ограничился советом поддерживать друг друга. В этих словах скорее не праздничное настроение, а признание глубины экономических проблем, с которыми власти пока не справляются.

Британцы сегодня считают каждый фунт. Премьер-министр Кир Стармер признал: граждане страны все острее ощущают давление неподъемных цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне социологи фиксируют рекордный уровень финансовой тревожности среди британцев. Инфляция продолжает бить европейские антирекорды, превращая сезонные праздники в самые дорогие за последние годы. По данным опросов, об этом говорит каждый третий житель страны. Цены на базовые продукты, энергоносители и даже новогодние украшения достигли исторических максимумов.

Потребительское поведение стремительно меняется: все больше людей отказываются от привычных брендов в пользу более дешевых альтернатив, стараясь растянуть бюджет и удержать расходы хотя бы на обязательных позициях. И все же, как отмечают исследователи, британцы пытаются сохранить возможность позволить себе хоть немного праздничной радости.

Напомним, ранее рост цен власти объясняли внешними конфликтами, в том числе на фоне значительных расходов Лондона на поддержку Украины, которые в этом году превысили 6 миллиардов долларов.