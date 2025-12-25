Прямой эфир

Папа Римский выступил с рождественским посланием

25 декабря 2025 16:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Традиционное рождественское послание Папы Римского «Городу и миру» 25 декабря прозвучало на площади Святого Петра в Ватикане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понтифик представил манифест мира, солидарности и ответственности в эпоху глобальных потрясений. 

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов

В своем первом рождественском обращении Папа Римский Лев XIV обратился со словами сострадания к жителям самых горячих точек планеты. Он призвал к прекращению вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке и Европе, подчеркнув ценность человеческой жизни и диалога.

Папа Римский выступил с рождественским посланием-2

Вверим весь европейский континент Господу Богу. Попросим его и дальше вдохновлять дух общности и сотрудничества в верности его христианским корням и истории, в солидарности и принятии нуждающихся. Пусть прекратится шум оружия, и пусть вовлеченные стороны, при поддержке и участии международного сообщества, найдут в себе мужество для искреннего, прямого и уважительного диалога. Делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки.

Понтифик отметил, что готовность Христа принять на себя бремя греха всего человечества – пример для тех, кто ищет пути примирения. По словам Папы Римского, каждый участник конфликта должен осознать и принять свою долю ответственности. 

Именно такой подход, подчеркнул Лев XIV, способен освободить мир от вражды и указать путь к преодолению противоречий – от личных до международных.

# Религия

Другие новости рубрики

Все новости
Праздничные каникулы в Британии сорваны масштабным транспортным коллапсом
25 декабря 2025 13:38

Праздничные каникулы в Британии сорваны масштабным транспортным коллапсом

Всё больше польских семей не могут себе позволить подарки на Рождество
25 декабря 2025 13:35

Всё больше польских семей не могут себе позволить подарки на Рождество

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов
25 декабря 2025 13:34

Папа Римский выразил надежду на завершение всех конфликтов