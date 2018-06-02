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В Калифорнии потушен крупнейший в истории пожар: стихия бушевала с декабря 2017 года

02 июня 2018 12:25
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Новости США. В Калифорнии потушен крупнейший за всю историю пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Полгода понадобилось спасателям, чтобы усмирить стихию.

В Калифорнии потушен крупнейший в истории пожар: стихия бушевала с декабря 2017 года-1

В Калифорнии потушен крупнейший в истории пожар: стихия бушевала с декабря 2017 года-3

Напомним, возгорание произошло на юге штата в декабре 2017 года. Его максимальная площадь составляла 1140 квадратных километров. В результате стихийного бедствия погибли два человека, в том числе один пожарный, огнем уничтожены свыше 1000 жилых домов.

Чрезвычайные службы продолжают работы по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры в затронутых огнем районах.

# Пожар # Фотофакт

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