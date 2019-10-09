В Калифорнии отключат электричество у 800 тысяч потребителей, чтобы избежать пожара

Новости США. В Калифорнии отключат электричество у 800 тысяч потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – угроза возникновения пожаров из-за надвигающейся бури.

В Калифорнии потушили крупнейший в истории штата пожар: огонь бушевал 3 месяца и уничтожил 186 тысяч гектаров площадей

Такое решение приняла энергетическая компания, признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния. Речь идет о трагедии, которая произошла в ноябре 2018 года. Напомним, из-за возникших неполадок в работе линий электропередачи этой компании огонь уничтожил около 19 тысяч зданий. Жертвами стихии тогда стали не менее 85 человек.

В этот раз компания в целях безопасности решила обесточить 34 округа штата.