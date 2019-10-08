Прямой эфир

Массовое ДТП в Германии признали терактом

08 октября 2019 16:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Власти Германии признали терактом массовое ДТП с участием грузовика в Гессене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовое ДТП в Германии признали терактом-1

Напомним, инцидент произошёл накануне. В результате наезда большегруза на припаркованные легковушки пострадали по разной информации от 9 до 17 человек. Водителя грузовика задержали.

Массовое ДТП в Германии признали терактом-4

Им оказался выходец из Сирии. Мужчина угнал машину, стоявшую на светофоре, после чего протаранил парковку. По словам очевидцев, перед совершением наезда он выкрикивал слово «Аллах». Расследование продолжается.

# Теракт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США могут выйти из Договора по открытому небу: в чём суть
08 октября 2019 16:57

США могут выйти из Договора по открытому небу: в чём суть

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных
08 октября 2019 16:55

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое учёных

«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия
08 октября 2019 11:57

«Джоконда» Леонардо да Винчи вернулась на своё место в Лувре после двух месяцев отсутствия