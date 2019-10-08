Массовое ДТП в Германии признали терактом

Новости Германии. Власти Германии признали терактом массовое ДТП с участием грузовика в Гессене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, инцидент произошёл накануне. В результате наезда большегруза на припаркованные легковушки пострадали по разной информации от 9 до 17 человек. Водителя грузовика задержали.