Массовое ДТП в Германии признали терактом

Новости Германии. Власти Германии признали терактом массовое ДТП с участием грузовика в Гессене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Власти Германии признали терактом массовое ДТП с участием грузовика в Гессене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, инцидент произошёл накануне. В результате наезда большегруза на припаркованные легковушки пострадали по разной информации от 9 до 17 человек. Водителя грузовика задержали.
Им оказался выходец из Сирии. Мужчина угнал машину, стоявшую на светофоре, после чего протаранил парковку. По словам очевидцев, перед совершением наезда он выкрикивал слово «Аллах». Расследование продолжается.