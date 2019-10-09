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В Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии

09 октября 2019 06:48
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Новости Швеции. В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня станут известны имена лауреатов по химии. Напомним, уже известны обладатели почетной награды в области физики, физиологии и медицины.

В Стокгольме объявят лауреатов Нобелевской премии по химии -1

А 10 октября будут названы сразу два лауреата премии по литературе – за 2019 и 2018 годы. В 2018-м этого не сделали из-за возникшего скандала.

Вручение долгожданных наград состоится 10 октября в Стокгольмской филармонии. Победители получат золотую медаль с портретом учредителя премии и диплом.

# Нобелевская премия # Фотофакт

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