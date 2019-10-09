Эквадор направил ООН просьбу о помощи в урегулировании ситуации с протестами

Новости Эквадора. В Эквадоре сохраняется сложная ситуация. Страна передала ООН просьбу о помощи в урегулировании ситуации с протестами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ночью демонстранты захватили еще два нефтяных месторождения. В результате добычу «черного золота» пришлось остановить. Потери составляют более 140 тысяч баррелей в сутки.

Сотни людей протестуют в Эквадоре против высоких цен на топливо

Напомним, беспорядки в Эквадоре продолжаются уже больше недели. Поводом для них стало повышение цен на топливо. Из-за протестов приостановлена работа парламента. Правительство эвакуировали в другой город. В районах, где расположены государственные здания и стратегические объекты, ввели комендантский час. В школах и университетах отменены занятия.