В Женеве проходит всемирно известная выставка часов

Новости Швейцарии. Каждый год элитные бренды сражаются за статус лучшего произведения часового искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная цель конкурса — внести вклад в продвижение этого дела. По условиям конкурса производители часов представляют свои модели, созданные не ранее чем за полтора года до вручения награды.