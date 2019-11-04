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В Женеве проходит всемирно известная выставка часов

04 ноября 2019 06:51
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Новости Швейцарии. Каждый год элитные бренды сражаются за статус лучшего произведения часового искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Женеве проходит всемирно известная выставка часов-1

В Женеве проходит всемирно известная выставка часов-3

Главная цель конкурса — внести вклад в продвижение этого дела. По условиям конкурса производители часов представляют свои модели, созданные не ранее чем за полтора года до вручения награды.

В Женеве проходит всемирно известная выставка часов-6

В Женеве проходит всемирно известная выставка часов-8

А на финальной церемонии в Женеве объявляют победителей в каждой номинации и обладателя главного приза «Золотая стрелка».

В Женеве проходит всемирно известная выставка часов-11

# Часы # Фотофакт

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