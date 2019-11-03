Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали

Новости Великобритании. ЧП в Великобритании. В графстве Эссекс легковой автомобиль въехал в помещение одного из местных пабов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб, еще трое пострадали. Раненых госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Водитель автомобиля задержан. О причинах поступка пока не сообщается.