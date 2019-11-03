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Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали

03 ноября 2019 12:21
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Новости Великобритании. ЧП в Великобритании. В графстве Эссекс легковой автомобиль въехал в помещение одного из местных пабов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали-1

Один человек погиб, еще трое пострадали. Раненых госпитализировали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Водитель автомобиля задержан. О причинах поступка пока не сообщается.

Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали-4

# Авария # Фотофакт

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