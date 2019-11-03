Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий

Новости Японии. В Японии началось извержение вулкана Сацума-Иодзима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На расстоянии 2,5 километров от кратера располагается небольшая деревня с населением около 100 человек. Проживающих на острове людей призывают сохранять бдительность и не приближаться к вулкану.