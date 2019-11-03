Прямой эфир

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий

03 ноября 2019 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японии началось извержение вулкана Сацума-Иодзима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий-1

На расстоянии 2,5 километров от кратера располагается небольшая деревня с населением около 100 человек. Проживающих на острове людей призывают сохранять бдительность и не приближаться к вулкану.

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий-4

Япония расположена в крайне активной сейсмической зоне, на ее территории находится около 50 действующих вулканов.

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий-7

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий-9

Извержение вулкана Сацума-Иодзима в Японии: 5 фото с места событий-11

 

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали
03 ноября 2019 12:21

Легковушка въехала в паб в Великобритании: один человек погиб, трое пострадали

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона
03 ноября 2019 12:19

Пожар в поезде в Пакистане произошел в результате взрыва газового баллона

В Татарстане более 30 детей отравились после обеда в гостинице
02 ноября 2019 17:54

В Татарстане более 30 детей отравились после обеда в гостинице