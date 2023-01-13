В Калифорнии началась серия наводнений, но жители отказываются покидать дома

Новости США. Серия наводнений обрушилась на Калифорнию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Река Салинас вот-вот выйдет из берегов. В районе объявлена эвакуация. Правда, некоторые жители покидать дома отказались.

Люди укрепляют их мешками с песком и просто надеются на лучшее, на всякий случай все же собрав чемоданы заранее. Ранее стало известно о нескольких погибших в результате стихии. Один из них оказался затопленным прямо в своей машине.