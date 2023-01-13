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На границе США и Мексики нашли трёх брошенных девочек

13 января 2023 08:25
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Три сестры оказались брошенными на границе Штатов и Мексики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Младшей из девочек всего год. Спасли от холода и истощения детей сотрудники мексиканской миграционной службы.  

На границе США и Мексики нашли трёх брошенных девочек-1

Напомним, на прошлой неделе Джо Байден объявил о начале новой стратегии, которая сочетает в себе меры сдерживания в отношении мигрантов на границе с Мексикой. Подобное решение противоречит предвыборному обещанию американского лидера. Тем не менее, направленное на сокращение рекордных пересечений границы, оно защитит Байдена от критики республиканцев. Ранее Соединенные Штаты ужесточили пограничный контроль для тех, кто прибывает на южную границу из стран Латинской Америки.  

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# Граница # Джо Байден # Фотофакт

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