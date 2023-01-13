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Работники университетов и колледжей Британии намерены начать забастовку

13 января 2023 08:28
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Новости Великобритании. Британию захлестнули протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачки устраивают железнодорожники, сотрудники королевской почты, медики. К числу бастующих планируют присоединиться и работники университетов и колледжей – более 70 тысяч человек намерены требовать улучшения условий труда и повышения заработной платы.  

Работники университетов и колледжей Британии намерены начать забастовку-1

Неужели выполнить просьбу педагогов для правительства так трудно? Ведь протестующие рассчитывают всего на 5-процентное увеличение оплаты труда. Учителя надеются, что власти все же примут во внимание их требование и выделят деньги из бюджета. На то, чтобы принять решение, у правительства есть около месяца. После сотрудники 150 учебных учреждений грозят устроить забастовку, продлится которая минимум 18 дней.  

Работники университетов и колледжей Британии намерены начать забастовку-4

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# Протесты # Новости Великобритании # Фотофакт

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