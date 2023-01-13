Работники университетов и колледжей Британии намерены начать забастовку

Новости Великобритании. Британию захлестнули протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стачки устраивают железнодорожники, сотрудники королевской почты, медики. К числу бастующих планируют присоединиться и работники университетов и колледжей – более 70 тысяч человек намерены требовать улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Неужели выполнить просьбу педагогов для правительства так трудно? Ведь протестующие рассчитывают всего на 5-процентное увеличение оплаты труда. Учителя надеются, что власти все же примут во внимание их требование и выделят деньги из бюджета. На то, чтобы принять решение, у правительства есть около месяца. После сотрудники 150 учебных учреждений грозят устроить забастовку, продлится которая минимум 18 дней.