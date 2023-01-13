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Кризис в Грузии: еда за 2022-й подорожала на 26%

13 января 2023 08:29
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Новости Грузии. Экономический кризис настиг Грузию. В стране на фоне инфляции выросли цены на продукты питания и услуги. Среднее повышение в декабре составило 10 %. Если брать весь 2022 год, то еда подорожала на 26 %.  

Кризис в Грузии: еда за 2022-й подорожала на 26%-1

Все это негативно сказалось на ресторанном бизнесе. В связи с возросшими затратами в заведениях вынуждены поднять цены. Это отпугнуло посетителей. Удержаться на плаву ресторанам, по словам представителей отрасли, позволяют в основном туристы.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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