Кризис в Грузии: еда за 2022-й подорожала на 26%

Новости Грузии. Экономический кризис настиг Грузию. В стране на фоне инфляции выросли цены на продукты питания и услуги. Среднее повышение в декабре составило 10 %. Если брать весь 2022 год, то еда подорожала на 26 %.

Все это негативно сказалось на ресторанном бизнесе. В связи с возросшими затратами в заведениях вынуждены поднять цены. Это отпугнуло посетителей. Удержаться на плаву ресторанам, по словам представителей отрасли, позволяют в основном туристы.