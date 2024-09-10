Маск рассказал, что будет с США, если Трамп проиграет выборы

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на своей странице в социальной сети заявил, что если республиканский кандидат Дональд Трамп проиграет на предстоящих выборах президента, то настоящих президентских выборов в Соединенных Штатах больше не будет. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Маска, цель Демократической партии - узаконить примерно 15 миллионов нелегальных мигрантов и ввезти в США еще десятки миллионов, что может превратить все «колеблющиеся» штаты в оплоты демократов и создать постоянно действующее однопартийное государство. Маск считает, что именно так случилось в Калифорнии после амнистии 1986 года.

В июле Маск также высказал предположение, что у нынешних властей США есть планы впустить в страну как можно большую часть нелегальных мигрантов, чтобы они могли проголосовать на выборах в ноябре. Эти заявления свидетельствуют о беспокойстве миллиардера по вопросу потенциального влияния иммиграционной политики на исход выборов в США.