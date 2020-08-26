В Калифорнии из-за лесных пожаров погибли 7 человек, с огнём борются тысячи пожарных

Новости США. Почти 500 тысяч гектаров леса выгорело в американской Калифорнии с 15 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной возникновения множественных очагов стали удары тысяч молний.

С огненной стихией борются свыше 14 тысяч пожарных. Местным специалистам оказывают помощь коллеги из штатов Аризона, Айдахо, Нью-Мексико, Техас, Орегон, Юта и Вашингтон. Задействованы пожарные машины, бульдозеры, а также воздушная техника.