В каком случае президента США могут отправить в отставку?

Новости США. Дело об импичменте президента Дональда Трампа передано в сенат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демократы, которые обвиняют главу государства в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса, инициировали процедуру в сентябре 2019 года.

А в декабре Палата представителей утвердила обвинительное заключение по двум статьям. 16 января будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать обвинения в сенате, а также сенаторы, которые выступят в роли присяжных.

Чтобы отправить президента в отставку, в пользу импичмента должны проголосовать 67 сенаторов, однако поскольку 53 места из 100 занимают республиканцы, вероятность такого исхода крайне мала.