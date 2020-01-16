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В каком случае президента США могут отправить в отставку?

16 января 2020 12:18
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Новости США. Дело об импичменте президента Дональда Трампа передано в сенат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демократы, которые обвиняют главу государства в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса, инициировали процедуру в сентябре 2019 года.

В каком случае президента США могут отправить в отставку?-1

А в декабре Палата представителей утвердила обвинительное заключение по двум статьям. 16 января будет приведен к присяге глава Верховного суда, который будет рассматривать обвинения в сенате, а также сенаторы, которые выступят в роли присяжных.

Чтобы отправить президента в отставку, в пользу импичмента должны проголосовать 67 сенаторов, однако поскольку 53 места из 100 занимают республиканцы, вероятность такого исхода крайне мала.

В каком случае президента США могут отправить в отставку?-4

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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