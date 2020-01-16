На Сицилии задержали почти 100 человек, подозреваемых в связях с мафией

Новости Италии. В ходе масштабной спецоперации на Сицилии задержаны без малого 100 человек, подозреваемых в связях с мафией, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков, а также в присвоении средств из сельскохозяйственных субсидий Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди арестованных – главы двух мафиозных групп. По данным правоохранителей, с 2010 года злоумышленники обманным путем получили средства на сельскохозяйственную поддержку из фондов ЕС более чем на 10 миллионов евро. Следователи изъяли имущество и арестовали счета около 150 сельхозкомпаний. Всего под следствие попали 194 человека.