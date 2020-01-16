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Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?

16 января 2020 08:45
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Новости Германии. Немецкие фермеры и пчеловоды устроили акцию протеста у входа в Министерство сельского хозяйства в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они принесли и вылили на ступени перед зданием мед, испорченный химикатами.

Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?-1

Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?-3

По словам пчеловодов, из-за обработки полей глифосатом от сорняков, они терпят колоссальные убытки. В 2019 году химикатами оказались загрязнены несколько тонн меда. Фермеры призывают правительство прекратить использование химических опрыскивателей. Однако согласно утвержденному плану, глифосат будет запрещен лишь с конца 2023 года.

Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?-6

Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?-8

Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?-10

# Акции протеста # Фотофакт

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