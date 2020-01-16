Зачем фермеры и пчеловоды разлили мёд перед зданием Министерства сельского хозяйства в Берлине?

Новости Германии. Немецкие фермеры и пчеловоды устроили акцию протеста у входа в Министерство сельского хозяйства в Берлине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они принесли и вылили на ступени перед зданием мед, испорченный химикатами.

По словам пчеловодов, из-за обработки полей глифосатом от сорняков, они терпят колоссальные убытки. В 2019 году химикатами оказались загрязнены несколько тонн меда. Фермеры призывают правительство прекратить использование химических опрыскивателей. Однако согласно утвержденному плану, глифосат будет запрещен лишь с конца 2023 года.