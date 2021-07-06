В качестве пропуска – сертификат о вакцинации. Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

Новости Франции. На Лазурном берегу Франции стартует 74 Каннский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. На Лазурном берегу Франции стартует 74 Каннский кинофестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2021 году международный конкурс пройдет в традиционном очном формате. Правда, несмотря на это «Золотую пальмовую ветвь» будут вручать в условиях строгих санитарных мер.
Число зрителей в залах ограничено. В качестве пропуска – сертификат о вакцинации либо ПЦР-тест, который нужно обновлять каждые два дня.
За главную награду в основном конкурсе поборются 24 фильма. Завершится один из старейших и самых престижных кинофестивалей в мире 17 июля.