Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет. В США за выходные зафиксировано более 400 случаев стрельбы

Новости США. Волна вооруженного насилия накрыла США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие выходные 3-4 июля, когда страна праздновала День Независимости, в нескольких штатах зафиксировано более 400 случаев стрельбы.
Новости США. Волна вооруженного насилия накрыла США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие выходные 3-4 июля, когда страна праздновала День Независимости, в нескольких штатах зафиксировано более 400 случаев стрельбы.
Жертвами трагических инцидентов стали 150 человек. В числе погибших и раненых – дети и подростки. Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет.
Конфликты с применением оружия в США стали обыденностью. Вооруженные нападения происходят практически ежедневно. И по мнению американского президента, ослабление карантинных мер может привести к еще большему всплеску преступности. Байден предложил запретить продажу штурмового оружия в стране, оказать поддержку на местах правоохранителям, а также расширить программы по трудоустройству подростков и молодежи.