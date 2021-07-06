Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет. В США за выходные зафиксировано более 400 случаев стрельбы

Новости США. Волна вооруженного насилия накрыла США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие выходные 3-4 июля, когда страна праздновала День Независимости, в нескольких штатах зафиксировано более 400 случаев стрельбы.

Жертвами трагических инцидентов стали 150 человек. В числе погибших и раненых – дети и подростки. Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет.