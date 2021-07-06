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Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет. В США за выходные зафиксировано более 400 случаев стрельбы

06 июля 2021 13:23
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Новости США. Волна вооруженного насилия накрыла США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За минувшие выходные 3-4 июля, когда страна праздновала День Независимости, в нескольких штатах зафиксировано более 400 случаев стрельбы.

Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет. В США за выходные зафиксировано более 400 случаев стрельбы-1

Жертвами трагических инцидентов стали 150 человек. В числе погибших и раненых – дети и подростки. Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет.

Самому маленькому пострадавшему всего 5 лет. В США за выходные зафиксировано более 400 случаев стрельбы-4

Конфликты с применением оружия в США стали обыденностью. Вооруженные нападения происходят практически ежедневно. И по мнению американского президента, ослабление карантинных мер может привести к еще большему всплеску преступности. Байден предложил запретить продажу штурмового оружия в стране, оказать поддержку на местах правоохранителям, а также расширить программы по трудоустройству подростков и молодежи.

# Стрельба в США # Джо Байден # Фотофакт

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