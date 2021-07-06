Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио могут пройти без рядовых зрителей. Кто туда точно попадёт?

Новости Японии. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут пройти без рядовых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут пройти без рядовых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предполагалось, что мероприятия смогут посетить порядка 10 тысяч человек, однако теперь организаторы намерены сократить их число. Среди тех, кто точно будет присутствовать на церемониях – представители Международного олимпийского комитета и члены иностранных делегаций. Окончательное решение по поводу рядовых зрителей будет принято в ближайшие дни.
Олимпиада в Токио состоится с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии игры пройдут без участия иностранных болельщиков. Против соревнований на фоне COVID-19 выступает большинство японцев.