Церемонии открытия и закрытия Олимпиады в Токио могут пройти без рядовых зрителей. Кто туда точно попадёт?

Новости Японии. Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Токио могут пройти без рядовых зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагалось, что мероприятия смогут посетить порядка 10 тысяч человек, однако теперь организаторы намерены сократить их число. Среди тех, кто точно будет присутствовать на церемониях – представители Международного олимпийского комитета и члены иностранных делегаций. Окончательное решение по поводу рядовых зрителей будет принято в ближайшие дни.