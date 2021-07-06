По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке

Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, выживших нет.

Согласно одной из версий, воздушное судно при заходе на посадку врезалось в береговую скалу. Части корпуса самолета могли упасть в Охотское море. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования.