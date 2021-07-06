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По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке

06 июля 2021 14:35
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Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, выживших нет.

По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке-1

Согласно одной из версий, воздушное судно при заходе на посадку врезалось в береговую скалу. Части корпуса самолета могли упасть в Охотское море. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования.

По предварительным данным, выживших нет. Подробности крушения самолёта АН-26 на Камчатке-4

Ан-26 следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, в том числе 6 членов экипажа. Тела погибших пока не найдены. Спасательная операция приостановлена до утра. 7 июля к поискам намерены привлечь группу водолазов.

# Самолет # Фотофакт

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