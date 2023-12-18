В кабинете главкома ВСУ Залужного найдены прослушивающие устройства

В кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного были найдены устройства прослушки. Об этом пишет ТАСС.

Они были обнаружены во время подготовки помещения к работе. В устройствах присутствуют неустановленные элементы, поэтому их происхождение не установлено.

Как сообщается, аналогичные приспособления были также найдены у сотрудников Залужного. В последние месяцы между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным появились противоречия. Так, Залужный признал, что обстановка вокруг Украины оказалась тупиковой и украинской армии не светит перелом на фронте. Эти высказывания вызвали критику в администрации президента страны и породили множество слухов о его стремлении главкома к президентству. Кроме того, появились спекуляции о возможной отставке Залужного.