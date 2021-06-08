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В израильском зоопарке детёныша носорога назвали в честь президента страны. Как он на это отреагировал?

08 июня 2021 09:45
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Новости Израиля. Пополнение в израильском зоопарке. На свет появился детеныш носорога. Малышу всего три дня, он здоров, активен и пока ни на шаг не отходит от мамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В израильском зоопарке детёныша носорога назвали в честь президента страны. Как он на это отреагировал?-1

Его назвали Руби – в честь президента страны Реувена Ривлина. Такое решение очень символично, поскольку в начале июля полномочия израильского лидера истекают. Сам президент назвал этот жест очень трогательным.

В израильском зоопарке детёныша носорога назвали в честь президента страны. Как он на это отреагировал?-4

Несколько недель Руби с мамой будут находится на специальном участке для новорожденных. Затем малыш сможет познакомиться со своими сородичами.

# Животные # Реувен Ривлин # Фотофакт

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