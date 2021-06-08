В израильском зоопарке детёныша носорога назвали в честь президента страны. Как он на это отреагировал?

Новости Израиля. Пополнение в израильском зоопарке. На свет появился детеныш носорога. Малышу всего три дня, он здоров, активен и пока ни на шаг не отходит от мамы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его назвали Руби – в честь президента страны Реувена Ривлина. Такое решение очень символично, поскольку в начале июля полномочия израильского лидера истекают. Сам президент назвал этот жест очень трогательным.