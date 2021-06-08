В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман. Объявлен трёхдневный траур

Новости Канады. Трехдневный траур объявлен в канадском Лондоне, приспущены национальные флаги. Город скорбит по жертвам умышленного автомобильного наезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина на пикапе сбил мусульманскую семью из пяти человек. Выжил лишь 9-летний ребенок. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Водителем автомобиля оказался 20-летний местный житель. В полиции заявляют, что наезд был умышленным. А поводом для жестокого поступка стала религия.

Премьер-министр страны после трагического инцидента призвал остановить исламофобию в Канаде. В ближайшие дни состоится суд. Если будет доказано, что подозреваемый действовал из-за ненависти к конкретной социальной группе, ему грозит обвинение в терроризме.