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В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман. Объявлен трёхдневный траур

08 июня 2021 08:16
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Новости Канады. Трехдневный траур объявлен в канадском Лондоне, приспущены национальные флаги. Город скорбит по жертвам умышленного автомобильного наезда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде водитель намеренно сбил семью мусульман. Объявлен трёхдневный траур-1

Мужчина на пикапе сбил мусульманскую семью из пяти человек. Выжил лишь 9-летний ребенок. Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. Водителем автомобиля оказался 20-летний местный житель. В полиции заявляют, что наезд был умышленным. А поводом для жестокого поступка стала религия.

Премьер-министр страны после трагического инцидента призвал остановить исламофобию в Канаде. В ближайшие дни состоится суд. Если будет доказано, что подозреваемый действовал из-за ненависти к конкретной социальной группе, ему грозит обвинение в терроризме.

# Авария # Джастин Трюдо # Фотофакт

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