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В Индии жертвами пожара на химзаводе стали 18 человек

08 июня 2021 08:30
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Новости Индии. 18 человек стали жертвами масштабного пожара на химическом предприятии в индийской Махараштре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии жертвами пожара на химзаводе стали 18 человек-1

В момент ЧП внутри здания находились около 40 работников. Большинству удалось спастись, тела погибших обнаружили после того, как потушили возгорание.

В Индии жертвами пожара на химзаводе стали 18 человек-4

Пламя вспыхнуло в цехе упаковки химикатов. На заводе производили дезинфицирующие средства. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Пострадавшим и родным погибших выплатят компенсации.

# Пожар # Фотофакт

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