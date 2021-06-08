В Индии жертвами пожара на химзаводе стали 18 человек

Новости Индии. 18 человек стали жертвами масштабного пожара на химическом предприятии в индийской Махараштре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. 18 человек стали жертвами масштабного пожара на химическом предприятии в индийской Махараштре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В момент ЧП внутри здания находились около 40 работников. Большинству удалось спастись, тела погибших обнаружили после того, как потушили возгорание.
Пламя вспыхнуло в цехе упаковки химикатов. На заводе производили дезинфицирующие средства. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Пострадавшим и родным погибших выплатят компенсации.