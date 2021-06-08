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Многие страны мира отменяют карантинные меры. Что изменится во Франции и Бельгии?

08 июня 2021 09:36
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Мир выходит из пандемии COVID-19. На фоне улучшения эпидобстановки многие страны отменяют карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие страны мира отменяют карантинные меры. Что изменится во Франции и Бельгии?-1

Так, во Франции с 9 июня кафе и рестораны смогут принимать посетителей, как на летних террасах, так и внутри помещений. На несколько часов будет смещен комендантский час.

Многие страны мира отменяют карантинные меры. Что изменится во Франции и Бельгии?-4

В Бельгии с 9-го числа при соблюдении ряда мер откроются заведения общепита, возобновят работу кинотеатры, бассейны и спортзалы. Кроме того, в стране отменят обязательный масочный режим на открытом воздухе. Защитные средства нужно будет носить лишь на оживленных торговых улицах. Послабления стали возможны благодаря успешной вакцинации и снижению числа заболевших.

Сложная эпидситуация между тем наблюдается в Южной Америке. Речь идет о Бразилии, Аргентине и Колумбии.

# Коронавирус # Фотофакт

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