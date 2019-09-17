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Google выплатит Франции 1 млрд долларов для разрешения налогового спора

17 сентября 2019 07:12
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Новости Франции. Google выплатит Франции 1 млрд долларов для разрешения налогового спора. Тем самым будет положен конец разбирательству в отношении компании, которое длится уже четыре года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Google выплатит Франции 1 млрд долларов для разрешения налогового спора-1

Власти страны искали доказательства, что Google уклоняется от уплаты налогов, не полностью декларируя свою деятельность во Франции. Ранее компанию трижды штрафовала Еврокомиссия – в общей сложности Google обязали выплатить более 8 миллиардов долларов по обвинениям в нарушениях антимонопольного законодательства.

Google выплатит Франции 1 млрд долларов для разрешения налогового спора-4

# Налоги # Фотофакт

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