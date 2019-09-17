Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности

Максимальная скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час. Сейчас циклон движется на северо-восток в направлении Бермудских островов. Напомню, ранее «Умберто» затронул Багамы, а также побережье американского штата Флорида. Однако шторм прошел в стороне от суши. Тем самым он не помешал восстановительным работам в районах, пострадавших еще от прошлого урагана «Дориан».