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Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности

17 сентября 2019 07:23
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Новости Великобритании. Новый ураган над Атлантикой: тропический шторм «Умберто» усилился до первой категории опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности -1

Максимальная скорость ветра внутри урагана достигает 120 километров в час. Сейчас циклон движется на северо-восток в направлении Бермудских островов. Напомню, ранее «Умберто» затронул Багамы, а также побережье американского штата Флорида. Однако шторм прошел в стороне от суши. Тем самым он не помешал восстановительным работам в районах, пострадавших еще от прошлого урагана «Дориан».

Ураган «Умберто» усилился до первой категории опасности -4

# Ураганы # Фотофакт

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