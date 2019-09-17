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Первый ядерный реактор в Польше планируют запустить в 2033 году

17 сентября 2019 06:39
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Новости Польши. Польша рассчитывает с помощью атомной электростанции обеспечить национальную энергобезопасность и сделать свою экономику более конкурентоспособной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первый ядерный реактор в Польше планируют запустить в 2033 году-1



Правительство страны готовит трансформацию энергетической сферы. Соответствующая дорожная карта до 2040 года была опубликована в 2018 году.

Первый ядерный реактор в Польше планируют запустить в 2033 году-3

Одним из восьми направлений должно стать развитие ядерной энергетики. Как ожидается, первый реактор будет запущен в 2033 году.   

Первый ядерный реактор в Польше планируют запустить в 2033 году-6

# Международная политика # Фотофакт

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