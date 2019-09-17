Первый ядерный реактор в Польше планируют запустить в 2033 году

Новости Польши. Польша рассчитывает с помощью атомной электростанции обеспечить национальную энергобезопасность и сделать свою экономику более конкурентоспособной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Правительство страны готовит трансформацию энергетической сферы. Соответствующая дорожная карта до 2040 года была опубликована в 2018 году.