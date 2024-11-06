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Маск рассказал о дальнейших действиях после победы Трампа на выборах

06 ноября 2024 08:17
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Американский инженер и миллиардер Илон Маск намерен в будущем направить усилия на повышение эффективности правительства США, пишет РИА Новости.

Ранее кандидат на должность президента Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о готовности назначить Маска на официальный пост в случае своей победы на выборах. Маск в свою очередь рассказал о готовности оказать содействие в улучшении эффективности правительства, где, по его мнению, наблюдается бюрократия и обилие новых госведомств.

Маск подчеркивает, что содержание множества госагентств – «скрытые расходы», возмещение которых ложится на налогоплательщиков.
 

# Международная политика # Илон Маск # Дональд Трамп

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