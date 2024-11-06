Трамп набрал 277 голосов выборщиков, а Харрис 226 – данные Fox News

Весь мир продолжает следить за тем, как американцы выбирают своего президента. Не только потому, что от результатов выборов зависят глобальные процессы в политике и экономике, а потому, что гонка с каждым часом становится все напряженнее и интереснее. Пока с небольшим отрывом лидирует экс-глава Белого дома Дональд Трамп, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он набрал чуть более 51 % голосов. Его соперника Камалу Харрис поддержали чуть более 47 % жителей. Но это результаты далеко не окончательные, данные постоянно обновляются и каждый раз преподносят сюрпризы. Еще рано утром в штабе Трампа уже готовились праздновать победу, поскольку разрыв между кандидатами составлял более 10 %. И сам экс-президент успел заявить, что на этих выборах его ожидает сокрушительный успех. Но буквально за несколько часов Харрис смогла сократить отставание до 4 %. Из 270 голосов выборщиков, необходимых для победы, Трамп набрал 277, его конкурент – 226, по данным Fox News.

Стоит отметить, что эти выборы проходят в тревожной обстановке. Работа около 30 участков на несколько часов была остановлена из-за сообщений об угрозе взрыва – все они оказались ложными.