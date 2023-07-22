Новости Израиля. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. Десятки тысяч человек подошли к Иерусалиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марш протеста начался еще несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Сейчас там стоят сотни машин, а колонна протестующих растянулась на несколько километров. Конечной точкой для демонстрантов стал парламент, где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов.