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В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы – тысячи людей подошли к Иерусалиму

22 июля 2023 16:43
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Новости Израиля. В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы. Десятки тысяч человек подошли к Иерусалиму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы – тысячи людей подошли к Иерусалиму-1

Марш протеста начался еще несколько дней назад, когда небольшая группа активистов двинулась из Тель-Авива в направлении священного города. Сейчас там стоят сотни машин, а колонна протестующих растянулась на несколько километров. Конечной точкой для демонстрантов стал парламент, где на следующей неделе может быть окончательно принят один из самых спорных законопроектов.

В Израиле продолжаются протесты против судебной реформы – тысячи людей подошли к Иерусалиму-4

Ранее в парламенте уже одобрили некоторые поправки, что символизирует практическое начало судебной реформы Биньямина Нетаньяху.

# Акции протеста # Биньямин Нетаньяху # Новости Израиля # Фотофакт

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