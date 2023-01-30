В Израиле приняли новые меры борьбы с терроризмом из-за двух недавних терактов

Силовые структуры Израиля находятся в состоянии повышенной готовности. Новые меры борьбы с терроризмом были приняты на фоне эскалации напряженности между Израилем и Палестиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку только за последние несколько дней в Иерусалиме произошло два теракта. В конфликт решила вмешаться Америка. Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль. Чтобы, цитата, «урегулировать ближневосточный конфликт на основе сосуществования двух государств». Однако израильское правительство во главе с Биньямином Нетаньяху выступает против палестинской государственности, обещая дать жесткий ответ террористам.