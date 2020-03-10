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В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

10 марта 2020 12:06
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Новости Италии. В Италии, где вспышка коронавируса набирает обороты, начались тюремные бунты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате беспорядков погибли шесть человек.

В Ухане закрылся последний временный госпиталь для пациентов, заражённых коронавирусом

В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом-1

Причина агрессии и недовольства заключенных – временный запрет на посещения родственников из-за распространения COVID-19. Преступники, отбывающие наказание, считают это нарушением их прав и устраивают погромы. Кроме того, многие потребовали амнистии, поскольку боятся заразиться опасным вирусом. Протесты, в ходе которых пострадали десятки человек, прошли уже в 27 тюрьмах страны.

В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом-4

В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом-6

# Коронавирус # Фотофакт

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