В Италии заключённые требуют амнистии и устраивают погромы. Люди боятся заразиться коронавирусом

Новости Италии. В Италии, где вспышка коронавируса набирает обороты, начались тюремные бунты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате беспорядков погибли шесть человек.

Причина агрессии и недовольства заключенных – временный запрет на посещения родственников из-за распространения COVID-19. Преступники, отбывающие наказание, считают это нарушением их прав и устраивают погромы. Кроме того, многие потребовали амнистии, поскольку боятся заразиться опасным вирусом. Протесты, в ходе которых пострадали десятки человек, прошли уже в 27 тюрьмах страны.