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По соглашению с «Талибаном». США начали вывод войск с Афганистана

10 марта 2020 08:55
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США начали вывод войск с территории Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс проходит в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением «Талибан».

По соглашению с «Талибаном». США начали вывод войск с Афганистана-1

В ходе первой фазы Вашингтон уменьшит численность военных с нынешних 13 тысяч до 8,5. Если талибы будут соблюдать договоренности, американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев.

Стоит отметить, правительство страны не принимало участия в подписании соглашения с движением «Талибан».

По соглашению с «Талибаном». США начали вывод войск с Афганистана-4

# Международная политика # Фотофакт

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