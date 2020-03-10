По соглашению с «Талибаном». США начали вывод войск с Афганистана

США начали вывод войск с территории Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс проходит в рамках достигнутого ранее соглашения с радикальным движением «Талибан».

В ходе первой фазы Вашингтон уменьшит численность военных с нынешних 13 тысяч до 8,5. Если талибы будут соблюдать договоренности, американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев.

Стоит отметить, правительство страны не принимало участия в подписании соглашения с движением «Талибан».