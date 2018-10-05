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В Италии вспышка «болезни легионеров»: диагноз подтверждён у более чем 40 человек

05 октября 2018 07:27
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Новости Италии. В Италии зафиксировали вспышку «болезни легионеров», то есть легионеллёза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Опасный вирус, который обитает в водоемах, нашли в загрязненных установках по охлаждению воздуха.

В Италии вспышка «болезни легионеров»: диагноз подтверждён у более чем 40 человек-1

В Италии вспышка «болезни легионеров»: диагноз подтверждён у более чем 40 человек-3

Число заболевших уже достигло несколько сотен. В лабораторных условиях диагноз подтвердили более чем у 40 человек. В случае болезни поражаются органы дыхания, часто развивается тяжелая пневмония. От человека к человеку инфекция не передается.

В Италии вспышка легионеллёза: источник заболевания нашли в установке по охлаждению воздуха

# Заболевания # Фотофакт

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