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В ЕК «не намерены» комментировать публикацию списка европейских поставщиков дронов для Киева

16 апреля 2026 13:28
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В ЕК «не намерены» комментировать публикацию списка европейских поставщиков дронов для Киева-0

В Еврокомиссии отказались комментировать список адресов компаний ЕС, осуществляющих поставки БПЛА Киеву для атак по российским объектам. Перечень опубликовало Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.

В ЕК заявили, что «не намерены усиливать» данную информацию любыми деталями. По словам представителя ЕК Аниты Хиппер, западные страны продолжают поддерживать Киев и расширять собственные оборонные возможности.

Хиппер также подтвердила планы объединения продолжить усиление санкций против Москвы.

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Фото: pixabay

# Международная политика

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